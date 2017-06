Grondwettelijk Hof vernietigt omstreden Turteltaks

TT

22/06/17 - 11u21 Bron: Belga

© ANP/Belga.

Energie Het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse Energieheffing, beter bekend als de Turteltaks, vernietigd. Voor 2016 en 2017 blijft hij wel behouden. Het Hof zegt dat er al een federale belasting bestaat op het energieverbruik, en dat Vlaanderen dus geen tweede heffing kan opleggen.

Annemie Turtelboom. © belga. Onrechtvaardige Turteltaks is van de baan. Overwinning voor consument. Nu eerlijk alternatief uitwerken en geen Turteltaks-light! https://t.co/LMDpCoWKCc — Björn Rzoska (@BjornRzoska) © anp.

De zogenaamde Turteltaks is een energieheffing die eind 2015 door voormalig Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) in het leven werd geroepen om de schuldenberg die was ontstaan door de groenestroomcertificaten, te verlichten. Tegen de taks, gemiddeld 100 euro per gezin, kwam meteen bijzonder veel protest. Doordat haar naam aan de heffing verbonden bleef worden, nam Turtelboom in april 2016 uiteindelijk ontslag uit de Vlaamse regering.



Voor 2016 en 2017 blijft de taks wel behouden, om rechtsonzekerheid en administratieve moeilijkheden te vermijden.



De consumentenorganisatie Test-Aankoop, dat naar het Hof was gestapt tegen de heffing, spreekt alvast van een "mooie overwinning voor de consument". Ook oppositiepartij Groen reageert tevreden.