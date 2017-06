Zuid-Korea bouwt geen nieuwe kerncentrales meer

KVE

19/06/17 - 11u10 Bron: Belga

© epa.

De nieuwe president van Zuid-Korea, Moon Jae-In, wil geen nieuwe kerncentrales meer bouwen in het land, zo beloofde hij vandaag. De bestaande kerncentrales zouden "geleidelijk" worden stilgelegd, klonk het. Zuid-Korea is nu nog één van de belangrijkste producenten van kernenergie ter wereld. Maar sinds de ramp in Fukushima worden steeds meer vragen gesteld over de veiligheid.