Europese Commissie ziet "geen enkele reden om vergunning voor glyfosaat te weigeren"

Volgens WHO is stof mogelijk kankerverwekkend

"We moeten (de vergunning voor) glyfosaat vernieuwen omdat er geen enkele reden is om de op wetenschappelijke feiten gebaseerde onderzoeksresultaten in twijfel te trekken." Dat heeft Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis vandaag gezegd in het Europees Parlement.

Andriukaitis moest in het parlement meer uitleg komen geven bij de recente beslissing van de Commissie om het actieve bestanddeel van Roundup, de meest gebruikte onkruidverdelger in Europa, nog tien jaar te vergunnen. Er gaan stemmen op om glyfosaat te bannen, vooral omdat de Wereldgezondheidsorganisatie de stof als mogelijk kankerverwekkend beschouwt. Het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zijn echter van oordeel dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Lees ook Belgisch toxicoloog ontkent Monsanto-gesjoemel

"Internationale consensus" "De regelgevende instanties van alle lidstaten kwamen tot dezelfde conclusies als het EFSA", zei Andriukaitis vandaag in Straatsburg. "Ook de Japanse, Nieuw-Zeelandse, Canadese en Australische agentschappen kwamen tot dat besluit. Internationaal is er een grote consensus dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Het is toch opmerkelijk dat zoveel organen en instellingen het daarover eens zijn."