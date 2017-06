Voor Oostende verrijst toren die stroom uit golven haalt

bewerkt door: sam

energie Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer geeft zijn goedkeuring aan een milieuvergunning voor een testproject met golfslagenergie op de Noordzee.

Initiatiefnemer NEMOS bouwt zo'n 500 meter voor de haven van Oostende een 12 meter hoge toren waaraan een drijvende boei wordt vastgehecht. Het op en neer gaan van die boei wekt energie op.



"Onze Noordzee is de oplossing voor veel van onze maatschappelijke uitdagingen. Vandaag voorzien de windmolenparken op de Noordzee al bijna 1 miljoen gezinnen van energie. Maar we moeten ons eieren niet allemaal in dezelfde mand leggen. Het is belangrijk dat we ook andere energieopportuniteiten op zee, zoals golfslagenergie, maximaal grijpen", zegt De Backer (Open Vld).



De constructie is vergund tot 2020, maar dat kan eventueel verlengd worden.