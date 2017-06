Ecologisch tuinieren doe je zo

Bewerkt door: ADN

3/06/17 - 20u05 Bron: Vmma, Belga

video Tweehonderd ecologische tuiniers laten het hele weekend zien dat chemische onkruidverdelgers of pesticiden niet nodig zijn voor een prachtige tuin. Binnenkort wordt het gebruik daarvan verboden in ons land omdat de producten schadelijk zijn voor mens en milieu.

Over heel Vlaanderen en Nederland stellen dit weekend liefhebbers hun ecologische stadstuinen, sier- en moestuinen, boomgaarden en veel meer open tijdens de Velt-ecotuindagen. De focus dit jaar ligt op ecologische onkruidbestrijding.



"Het opzet is al lang om ecologisch tuinieren dicht bij mensen te brengen en te tonen hoe het er in de praktijk aan toe gaat, en dat door bij de mensen zelf te gaan kijken", zegt Barbara Creemers van Velt. "Gezien de actualiteit rond pesticiden kunnen mensen zien hoe ecologische tuiniers zelf het onkruid aanpakken", zegt Creemers, die de campagne 2020pesticidevrij leidt.