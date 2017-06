Kust neemt extra maatregelen na afvalhoop van toeristen vorig weekend: 350 extra vuilnisbakken op strand en meer controles

Door: TVA

© Timmy Van Assche.

oostende Na de commotie rond overvolle vuilnisbakken aan de kust na het verlengde hemelvaartweekend, neemt het stadsbestuur extra maatregelen.

Het verlengde hemelvaartweekend was een absoluut hoogtepunt voor de toeristische sector aan de kust, maar er was ook een keerzijde: overvolle vuilnisbakken en stukken strand bezaaid met afval. In Oostende willen ze dit niet meer opnieuw zien. Bovenop de al geplaatste 480 afvalkorven komen er nu al een extra 350 vuilnisbakken op het strand. 150 daarvan werden deze week geplaatst in de zone tussen het Zeeheldenplein en Mariakerke. In de week van 5 juni komen de resterende 200 extra afvalkorven op het strand, goed voor een korf om de 50 meter. Op de zeedijk komen nog eens acht piramidevormige afvalcontainers van elk 1.000 liter. Ophaalrondes zijn er 's morgens, rond de middag en in de namiddag. Afhankelijk van de drukte komt er een extra ronde. Op het strand zijn vanaf dit weekend twee ploegen actief van 7 tot 12 uur en van 17 tot 20 uur. Ook de evenementenploeg, straatvegers en de jobstudenten staan paraat. Komende zondagochtend wordt ook de strandveegmachine ingezet.

Boetes tot 250 euro

De gemachtigde vaststellers, gemeenschapswachten, politie en de scheepvaartpolitie controleren samen extra op sluikstorten op straat of op het strand en het deponeren van huisvuil in openbare vuilnisbakken. Een GAS-boete start bij 60 euro en kan oplopen tot 250 euro. "Wie afval meebrengt naar het strand, kan het ook terug meenemen of op zijn minst in de vuilnisbak deponeren. Zeggen dat het stadsbestuur verantwoordelijk is voor het achtergelaten vuil, is niet correct", stelt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). "Zelfs al zou het zo zijn dat er onvoldoende afvalkorven staan, dan nog is dat geen reden om vuil achter te laten. Het feit dat een afvalkorf overvol is, is geen vrijgeleide om het afval ernaast te zetten."



De kust verwacht dat er komend weekend 300.000 dagtoeristen zullen afzakken naar zee. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer na een rondvraag.