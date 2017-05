Aantal zonne-installaties verdubbeld in één jaar

SSL

Dit jaar zijn al 16.863 nieuwe installaties van zonnepanelen aangemeld bij netbeheerders Eandis en Infrax. Nagenoeg dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste vijf maanden van 2016 kwamen er 8.840 zonne-installaties bij, heel vorig jaar waren dat er 28.684. In totaal zijn nu al zo'n 275.000 daken in Vlaanderen uitgerust met panelen - en dat aantal blijft dus fors stijgen. "De Vlaming heeft zonne-energie duidelijk herontdekt", zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). Hérontdekt, inderdaad, want 2011 blijft het absolute recordjaar. Toen werden er zo'n 80.000 installaties geregistreerd, met dank aan de groenestroomcertificaten.



Wie zonnepanelen bezit maar die nog niet heeft aangemeld bij de netbeheerder, moet zich overigens haasten. "Vanaf 1 juni zullen de netbeheerders niet-aangemelde installaties actief opsporen", waarschuwt Tommelein. "Eigenaars die dit niet binnen een redelijke termijn in orde brengen, riskeren een boete." (SSL)