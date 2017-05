"Verborgen uitstoot veroorzaakte 38.000 vroegtijdige overlijdens in 2015"

kv

De extra uitstoot van stikstofoxides (NOx) door auto's onder reële rijomstandigheden was in 2015 de oorzaak van 38.000 vroegtijdige overlijdens wereldwijd, waaronder 11.400 in de Europese Unie. Dat heeft de International Council on Clean Transportation (ICCT) berekend in een studie die vandaag in het toonaangevende vakblad Nature verschijnt. De onderzoekers voorspellen dat tegen 2040 wereldwijd 184.000 mensen te vroeg zullen overlijden door de schadelijke uitstoot, "als overheden geen actie ondernemen".