Ocean Cleanup van Nederlandse twintiger kan beginnen: 50 procent minder plastic in vijf jaar

Door: Auke van Eijsden

11/05/17 - 22u39 Bron: AD.nl

Initiatiefnemer Boyan Slat tijdens de plaatsing van het eerste prototype van The Ocean Cleanup voor de Nederlandse kust. © anp.

In vijf jaar de helft van de plastic soep tussen Hawaï en Californië opruimen. Door een technische doorbraak en een stormachtige crowdfunding gaat de droom van de jonge Nederlander Boyan Slat (22) in vervulling: de oceaan schoonmaken.

© epa. Het opvegen van duizenden tonnen plastic in de Grote Oceaan gaat al binnen twaalf maanden beginnen. De snelle voortgang is te danken aan een succesvolle crowdfundingsactie, in zes maanden tijd werd bijna twintig miljoen euro opgehaald. Met dat geld wordt de nieuwe oceaanstofzuiger bekostigd: een U-vormige arm, ironisch genoeg van plastic, die in het midden van de Grote Oceaan wordt gestationeerd, tussen Hawaï en Californië.



"We laten de natuur het werk doen", zegt Boyan Slat. De arm drijft met de stroming mee, maar gaat langzamer dan het plastic. Dat komt door een anker op zo'n 700 meter diepte, waar de stroming minder sterk is dan aan de oppervlakte. Het plastic gaat daardoor sneller dan de arm en wordt zodoende opgevangen. "Het is eigenlijk een soort plasticmagneet."



De nieuwe techniek betekent dat het opruimen veel sneller gaat dan eerst was gepland. "In plaats van 42 procent in tien jaar kunnen we na vijf jaar al de helft van het gebied plasticvrij maken", zegt Slat enthousiast.

Prototype © anp. Het succes is voor een groot gedeelte te danken aan de 22-jarige Boyan Slat, die sinds 2013 zijn leven heeft gewijd aan het schoonmaken van de wereldzeeën. Vorig jaar werd al een prototype geplaatst in de Noordzee, een 100 meter lang gordijn van luchtkussens dat het plastic als het ware uit de zee opveegt. De Nederlandse staatssecretaris Dijksma van Milieu en baggeraar Boskalis stelden daar beiden een half miljoen voor beschikbaar.



Om de hele oceaan schoon te maken, zijn honderden miljoenen nodig. Daarom is besloten om niet met één grote, maar verschillende kleinere armen te komen. Die zijn minder prijzig, waardoor al eerder kan worden begonnen met de grote schoonmaak.

Donaties © anp. Onder meer het Nederlandse chemiebedrijf Royal DSM heeft financieel bijgedragen aan de totstandkoming. Ook grote namen uit Silicon Valley, zoals filantroop Marc Benioff, heeft zijn steentje bijgedragen. De 'coolste' donatie komt van Peter Thiel, vindt Slat. De oprichter van Paypal en de eerste adverteerder in Facebook is een 'grote meneer' in Silicon Valley. Slat: "Heel bijzonder om te horen dat iemand als Peter Thiel wil bijdragen aan het project."