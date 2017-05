Schauvliege noemt Natuurpunt "grootste netto-ontbosser van Vlaanderen"

Door: KL

9/05/17 - 17u52 Bron: Knack

© belga.

De soap tussen Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) en Natuurpunt blijft duren. De minister noemt de vereniging nu zelf "de grootste netto-ontbosser" in Vlaanderen.

"Als Natuurpunt kritiek heeft op mijn plannen, dat het dan zélf stopt met bossen kappen" Minister Joke Schauvliege Milieubewegingen en zelfs komiek Wouter Deprez sprongen in de bres voor het bos. Volgens Natuurpunt beschermt Schauvliege zo slechts een subtop van zonevreemde bossen en niet de toplaag zoals ze zelf bij hoog en laag beweert. "Zever", volgens de minister.



"Als Natuurpunt kritiek heeft op mijn plannen, dat het dan zélf stopt met bossen kappen. Natuurpunt is verantwoordelijk voor een kwart van de gemiddelde jaarlijkse ontbossing." De minister lijkt daarbij wel te vergeten dat er mooie natuur voor in de plaats komt en geen fabrieken.

In een gesprek met bioloog Dirk Draulans in Knack kwam het onderwerp terug op het dossier-Essers. Een waardevol bos in Genk moet er wijken voor een groot industrieterrein van het bedrijf. Minister Schauvliege leverde de vergunning voor de uitbreiding.