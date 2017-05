Pachters van De Lijn betalen 69.000 euro op jaarbasis om 50 "vervuilende" bussen te gebruiken in Antwerpse LEZ

Bewerkt door: ADN

7/05/17 - 10u57 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo news.

De pachters van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn die de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen aandoen, rijden met een vijftigtal bussen die niet voldoen aan de voorwaarden om gratis in de LEZ te mogen rijden. Ze betalen daarvoor in totaal 69.000 euro aan retributies op jaarbasis, zo blijkt uit een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).