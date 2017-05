Nu al 1,4 miljoen kinderen in Somalië acuut ondervoed

Bewerkt door: LB

2/05/17 - 14u43 Bron: Belga

Een zwaar ondervoed kind op de schoot van haar moeder in een UNICEF-ziekenhuis in Somalië. © afp.

In het door droogte geteisterde Afrikaanse land Somalië kampen zowat 1,4 miljoen kinderen met acute ondervoeding. Dat is vijftig procent meer dan vorig jaar, zo heeft Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de VN, ingeschat.

Meer dan zes miljoen mensen in Somalië, zowat de helft van de bevolking, kijken aan tegen voedselonzekerheid.



In 2011 heeft honger in het land in de Hoorn van Afrika aan meer dan 250.000 mensen het leven gekost.



Ernstig ondervoede kinderen lopen een negen keer hoger risico te zullen sterven aan ziektes zoals cholera, buikloop of de mazelen die volgens Unicef in opmars zijn.