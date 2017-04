Trump wil olie en gas winnen op Noordpool, en dat had Obama net bij wet verboden

Door: FT

29/04/17 - 18u27 Bron: The Telegraph & De Volkskrant

Een boorplatform voor de kust van Alaska. © ap.

Donald Trump wil dat de Verenigde Staten minder afhankelijk worden van geïmporteerde olie en dus heeft hij zijn zinnen gezet op een nieuw project. De president tekende gisteren een presidentieel besluit dat olie- en gasboringen in noordpoolgebieden en de Atlantische Oceaan mogelijk moet maken. Opvallend: zijn voorganger Barack Obama had die gebieden net beschermd na de gigantische olieramp in 2010.

"We maken vandaag de weg vrij voor duizenden en duizenden goedbetaalde jobs binnen de Amerikaanse energiemarkt", verklaarde Trump gisteren toen hij zijn handtekening zette onder het nieuwe presidentieel besluit. De zeventiger zit vandaag precies 100 dagen in het Witte Huis en nog nooit was een Amerikaanse president na zo'n korte tijd zo onpopulair. Door aan het milieu te raken, zal daar - helaas voor de man - niet snel verandering in komen.



Samen met zijn minister van Binnenlandse Zaken, Ryan Zinke, stelde Trump allereerst een lijst op van gebieden waar olie- en gaswinningen taboe zijn. Het gaat onder meer over gebieden in de Atlantische Oceaan, aan de kust van Alaska en de Golf van Mexico. Gebieden die zijn voorganger Barack Obama net voor zijn aftreden als president een beschermd statuut had gegeven na onder meer de gigantische olieramp van oliereus BP voor de zuidkust van de VS in 2010. (lees hieronder verder) Lees ook Grote (olie)bedrijven eisen dat Trump klimaatakkoord van Parijs respecteert

Dit land kent al bijna 26 jaar lang geen recessie en is op weg naar wereldrecord

"Grootbanken investeren massaal in fossiele brandstoffen" In juni 2010 ontstond er brand op het BP-olieboorplatform Deepwater Horizon, op 50 kilometer voor de kust van Louisiana, de VS. Er vallen elf doden en zeventien gewonden. © epa. Het strand in Alamba wordt olievrij gemaakt na de ramp met oliereus BP. De totale schade wordt geraamd op 53 miljard dollar, waarvan 20,8 miljard aan schikkingen. © epa.