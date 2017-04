Die dikke laag zonnecrème beschermt je huid, maar koraalriffen gaan eraan kapot

kv

Goed smeren is belangrijk om onze huid te beschermen tegen schadelijke UV-stralen, maar milieubewuste zonnekloppers kijken best naar de ingrediënten van hun zonnecrème. Uit studies blijkt immers dat oxybenzone, een chemische stof die vooral terug te vinden is in zonnebrandsprays, bijdraagt tot de verbleking en vervorming van koraalriffen.

Oxybenzone is terug te vinden in alle soorten zonnecrème, maar voornamelijk in de sprayvariant. Wetenschappers stelden vast dat er hoge concentraties van de stof aanwezig zijn in koraalriffen.



De chemische stof die UV absorbeert, heeft verschillende negatieve effecten op koraal. Biologen ontdekten dat oxybenzone bijdraagt aan de verbleking van het koraal, dat het eenzelfde effect heeft op DNA als benzine en dat het de voortplanting en groei verstoort, waardoor jonge koralen dodelijk misvormd zijn. "Het veroorzaakt rare misvormingen in het zachte weefsel en zorgt er ook voor dat de koraallarven zichzelf omhullen in hun eigen skelet, hun eigen doodskist," vertelt Craig Downs, een van de auteurs van de studie. Afgestorven koraal in het Australische Great Barrier Reef. © epa.

1 druppel in 2,5 miljoen liter water Een onderzoek dat later dit jaar gepubliceerd wordt, boordt verder op het werk van onderzoeksteams in Italië, Spanje, Israël en Iran, stelt dat zelfs kleine hoeveelheden oxybenzone schadelijk zijn voor koraalriffen: één druppel in zes en een halve Olympische zwembaden is voldoende. De onderzoekers troffen concentraties aan die twaalf keer groter waren in populaire badplaats voor de kust van Hawaï en de Amerikaanse Maagdeneilanden.



In de Caraïben hebben baaien waar veel toeristen komen ook veel dood en steriel koraal, terwijl het koraal in rustige baaien wel gezond is. Volgens de wetenschappers toont dit verschil aan dat de klimaatverandering alleen niet voldoende is om te verklaren waarom koraalriffen afsterven. Downs' team ontdekte ook dat oxybenzone eveneens schadelijk is voor vislarven en -embryo's. Een gezond koraalrif in Oman © thinkstock.