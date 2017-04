Deze motlarve verteert plastic - een oplossing voor de afvalberg?

kv

24/04/17 - 23u35 Bron: BBC News

© César Hernandez/CSIC.

Een motlarve die plastic kan eten, is mogelijk de sleutel tot de aanpak van plasticvervuiling, zo zeggen wetenschappers.

"De larve zal het vertrekpunt zijn," vertelde dr. Paolo Bombelli, een biochemicus aan de universiteit van Cambridge die betrokken was bij de studie, aan BBC News. "We moeten de details van het proces leren begrijpen. We hopen de technische oplossing te vinden om het probleem van plastic afval te minimaliseren."



Bombelli en zijn collega Federica Bertocchini van de Spaanse Nationale Onderzoeksraad hebben een patent genomen op de ontdekking. Ze willen nu zo snel mogelijk ontdekken hoe het chemische proces voor de natuurlijke afbraak van plastic precies in zijn werk gaat.



"We zijn van plan om deze ontdekking om te zetten in een leefbare manier om af te geraken van plastic afval en te werken aan een oplossing om onze oceanen, rivieren en de rest van het milieu te redden van de onvermijdelijke gevolgen van de accumulatie van plastic," aldus Bertocchini, "maar we mogen niet het gevoel krijgen dat we polyethyleen opzettelijk in de natuur mogen dumpen omdat we weten hoe we het biologisch kunnen afbreken."



De studie werd gepubliceerd in het vakblad Current Biology.