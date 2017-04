Ruim kwart meer gebruikte batterijen ingezameld in 2016

EB

Bebat heeft vorig jaar 3.481 ton batterijen ingezameld, een toename van 26 procent tegenover 2015. Ook het inzamelingspercentage steeg fors, van 55,5 procent in 2015 tot 70,7 procent vorig jaar, meldt de organisatie. Dat overschrijdt ruimschoots de Europese inzameldoelstellingen van 45 procent in 2017.

"Bebat overtreft zo haar eigen records en laat zien waarom ze bij de absolute wereldtop behoort voor het inzamelen en recycleren van gebruikte batterijen", zegt de vzw die in 1995 werd opgericht door de batterijfabrikanten, zodat ze kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht.



Verbruikers kunnen gebruikte batterijen gratis deponeren in de meer dan 24.000 inzamelpunten in het land. Bebat is verantwoordelijk voor de inzameling, het sorteren en de recyclage. Ook al is België Europees kampioen in het inzamelen van batterijen, nog steeds zit er één batterij per honderd kilo huishoudelijk afval.



De komende jaren wil Bebat zijn efficiëntie blijven verbeteren. De organisatie verwacht een toevloed van fietsbatterijen, die steeds meer worden ingezameld en zo het succes weerspiegelen van die nieuwe vorm van mobiliteit.