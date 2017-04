Toeleveranciers windparken op zee waarschuwen De Backer voor jobverlies

Bewerkt door: ADN

24/04/17 - 13u14 Bron: Belga

Philippe De Backer. © belga.

De toeleveranciers van de offshore-industrie reageren vol onbegrip op de plannen van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer om de concessies van drie geplande windparken op zee te herroepen en te vervangen door een nieuwe aanbesteding. De sector waarschuwt voor jobverlies.

De Backer wil de drie laatst geplande windparken op zee (Seastar, Mermaid en Northwester) annuleren: hij gaat de regering voorstellen de concessies te herroepen en de locaties via een nieuwe aanbesteding toe te wijzen aan wie tegen de laagste prijs kan bouwen. Aanleiding is de revolutionaire daling van de prijzen bij buitenlandse windparken. Zo worden in Duitsland parken gebouwd zonder enige vorm van steun.



De plannen botsten al op onbegrip bij de investeerders in de windparken op zee. "Fnuikend voor het investeringsbeleid", waarschuwen ze. Nu sluiten ook de toeleveranciers, vertegenwoordigd door de Belgian Offshore Cluster (BOC), zich aan bij het protest. "De schade die deze beslissing dreigt te veroorzaken zou wel eens groter kunnen zijn dan het voordeel dat de staatssecretaris hoopt te bereiken", klinkt het.



De Belgische toeleveranciers vrezen dat als buitenlandse investeerders de concessies gaan innemen, ze ook buitenlandse toeleveranciers gaan meenemen. Voka-specialist Bart Vansevenant wijst bijvoorbeeld op de Deense speler Dong Energy, in overheidshanden. Zou de toelevering dan vooral niet uit Denemarken komen, vraagt de sector zich af.



Op termijn kan de offshore-sector in ons land goed zijn voor 17.000 banen. De plannen van De Backer dreigen een "rem te zetten op die jobontwikkeling", aldus Vansevenant.