Mogelijke asbestvervuiling aan skipiste in Peer

18/04/17 - 13u36 Bron: Belga

Er zou asbest zitten in de verhardingsweg aan de skipiste in Peer. Met de skipiste zelf is er voor alle duidelijkheid niets aan de hand. © Borgerhoff.

De burgemeester van Peer Steven Matheï (CD&V) onderzoekt - samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de milieu-inspectie - of er asbest zit in een akker en in de verhardingsweg van de skipiste in Peer. Volgens Het Belang van Limburg heeft oppositiepartij Appel vastgesteld dat er asbestvezels in die gronden zitten.