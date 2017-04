"We hebben 840 miljoen liter water bespaard met Dagen Zonder Vlees"

Door: redactie

15/04/17 - 12u43 Bron: Belga

© Thinkstock.

De laatste dag van Dagen Zonder Vlees is ingegaan. Volgens de initiatiefnemers hebben we dit jaar meer dan 6,7 miljoen baden aan water en 6,5 miljoen wagenkilometers aan broeikasgassen uitgespaard. De cijfers moeten natuurlijk met een stevige korrel zout genomen worden. De bezielers zijn vooral blij dat Dagen Zonder Vlees meer en meer ingeburgerd raken.

De eerste editie van Dagen Zonder Vlees dateert van 2011. In totaal schreven 113.928 deelnemers zich doorheen de jaren online in. Sommigen doen een dagje mee, anderen houden de hele vasten vol en voor de 'die hards' waren er nog vier extra uitdagingen: meer seizoensgroenten, minder voedselverspilling, meer plantaardig eten en minder verpakkingen. De impact op de ecologische voetafdruk precies becijferen, is uiteraard onmogelijk. "Met een vegetarische dag bespaar je zo'n 11 vierkante meter op je ecologische voetafdruk, 1.500 liter water, en bespaar je 2.050 g CO2. Deze besparingen komen overeen met 12 baden en 12 km autorijden", luidt het.

"Vlees en vis laten hoeft geen straf te zijn"

Misschien wel het belangrijkste vinden de initiatiefnemers echter "dat duurzaamheid een gespreksonderwerp blijft". "Bewustwording is de eerste stap, een ecologische keuze zoals wat minder vlees eten is een volgende stap", argumenteren ze. "Dagen Zonder Vlees wil aanbrengen dat vlees en vis laten geen straf hoeft te zijn. Integendeel: vegetarisch eten is vaak gevarieerder, kleurrijker, smaakvoller, goedkoper, gezonder."



Dit jaar vielen tot slot moestuinboxen te winnen door groepen die in verschillende categorieën voor de grootste ecologische besparing konden zorgen. Onder meer Studio Brussel, De Morgen en de KU Leuven lijken al zeker van hun prijs.