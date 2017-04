SPS

Regeringspartij N-VA wil hogere boetes voor sluikstorten. Voor zwerfvuil zouden de geldboetes zeker mogen verdubbelen, zegt Vlaams parlementslid Bart Nevens.

Uit recente cijfers blijkt dat de jaarlijkse kostprijs van zwerfvuil in Vlaanderen meer dan 100 miljoen euro bedraagt. "Deze Vlaamse regering zet zich samen met de gemeenten en de bedrijfswereld in om zwerfvuil aan te pakken. Eén van de pijlers van ons zwerfvuilbeleid is de handhaving. Het is hoog tijd dat we die pijler steviger gaan uitbouwen. Dat gebeurt onder meer al via het bijkomend inzetten op camerabewaking en dergelijke. Maar laat ons dan ook de geldboetes optrekken", zegt N-VA-parlementslid Nevens.



Voor Nevens hoeft het maximumbedrag van 2.000 euro echter niet per definitie stijgen. "Wat vooral belangrijk is, is dat ook wie zich bezondigt aan 'klein' sluikstorten, zwerfvuil dus, harder in zijn of haar portefeuille geraakt wordt. De geldboetes mogen wat mij betreft zeker verdubbelen. Wie nu nog sluikstort, is van slechte wil. En die slechte wil moet een pak harder aangepakt worden", aldus Nevens.