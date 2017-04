Afval blijft staan in delen van Limburg door staking

MVDC

10/04/17 - 12u41 Bron: Belga

© epa.

Limburg Bij afvaldienstverlener Van Gansewinkel is vanochtend een spontane staking ontstaan. Dat heeft een impact op de afvalophaling in de provincie. "Niet alle ophaalwagens reden vanochtend uit", meldt afvalintercommunale Limburg.net.

De ophaalwagens in Bree, Bocholt, Hamont-Achel, Beringen, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Zonhoven en Opglabbeek reden vanochtend niet uit. Limburg.net bekijkt of er toch nog uitgereden kan worden en of er eventueel ophaalrondes uitgevoerd kunnen worden. Er wordt aan de inwoners van bovenstaande ophaalzones gevraagd om de website of sociale media in de gaten te houden voor verdere informatie.



Bij afvaldienstverlener Van Gansewinkel was er deze ochtend niemand bereikbaar voor informatie. Het is dus nog niet duidelijk waarom er gestaakt wordt en hoelang de staking zal duren.