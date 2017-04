Biomassacentrale Langerlo: "Schande dat regeringen die 'jobs, jobs, jobs' scanderen, die jobs vernietigen"

Bewerkt door: ADN

9/04/17 - 14u32 Bron: Belga

De centrale in Langerlo, bij Genk, zou worden omgebouwd tot biomassacentrale. Dat plan gaat nu niet door. © photo_news.

vakbond Vakbond ACOD Gazelco heeft vandaag uitgehaald naar "het gebrek aan energiebeleid binnen de verschillende regeringen", nu de biomassacentrale in Langerlo van plan is om de boeken neer te leggen. "Het is een regelrechte schande dat regeringen, die blijkbaar holle slogans als 'jobs, jobs, jobs' in koor scanderen, door eigen beslissingen die jobs vernietigen", zegt vakbondssecretaris Jan Van Wijngaarden in een persbericht.