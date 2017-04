Omstreden biomassacentrale in Langerlo komt er niet: "Honderdtal banen bedreigd"

Bewerkt door: FT

7/04/17 - 23u04 Bron: Belga

De centrale in Langerlo, bij Genk, zou worden omgebouwd tot biomassacentrale. Dat plan gaat nu niet door. © Bart Borgerhoff.

Langerlo NV, de uitbater van de omstreden biomassacentrale in Langerlo bij Genk, legt volgende week de boeken neer. Een honderdtal banen komt daarmee op de tocht te staan. Dat heeft Marc Rommens, de Belgische manager van het bedrijf, deze avond gezegd in een interview met de redactie van 'Kanaal Z'.

Hout halen in het buitenland om dat naar hier te verschepen en dan hier te verbranden? Ik vind dat als minister van Energie niet de juiste oplossing Bart Tommelein (Open Vld)

De directie van Langerlo NV heeft deze namiddag beslist om in de loop van volgende week de boeken neer te leggen. Concreet betekent dat einde verhaal voor Langerlo NV, de centrale van Langerlo, en dus ook einde verhaal voor de honderd medewerkers.



In ruil voor subsidies had de Estse investeerder Graanul Invest afgesproken om tegen augustus 2018 de oude steenkoolcentrale van Langerlo om te bouwen tot een centrale die houtkorrels verbrandt. Nadat er technische mankementen opdoken, vroeg de investeerder om uitstel, maar het Vlaamse energieagentschap weigert dat nu. De centrale was intussen erg omstreden en zou 2,2 miljard euro aan subsidies opslorpen.



Rommens legt de schuld bij Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). "Vijf jaar geleden was er ondersteuning voor dit soort projecten", aldus Rommens. "De wetgeving is op zeker moment veranderd. En nu, vijf jaar later; merken we toch op dat minister Tommelein bij elke mogelijkheid het project in een negatief daglicht heeft gesteld, waardoor we ook alle politieke steun zijn verloren."



Koele minnaar

Tommelein laat aan Kanaal Z weten dat Langerlo NV de schuld niet op de overheid moet steken. "Als ze zelf niet op tijd klaar geraken, dan moet men daar de overheid niet voor verantwoordelijk stellen", aldus de minister. "Maar ik steek niet onder stoelen of banken dat ik een koele minnaar ben van een grote biomassacentrale. Hout halen in het buitenland om dat naar hier te verschepen en dan hier te verbranden. Ik vind dat als minister van Energie niet de juiste oplossing."



Nu de biomassacentrale in Langerlo mislukt, komt er voor minstens 2,2 miljard euro aan groenestroomcertificaten vrij. De Open Vld-minister verwijst daarbij naar een rapport van onderzoeksinstelling Energyville. "Zon en wind zullen een miljard ondersteuning vragen", aldus Tommelein. "Dat betekent dat we dus zeker een halvering hebben van de investeringen die we zouden moeten doen, volgens die studie."