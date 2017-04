Londen vervroegt invoering lage-emissiezone

Bewerkt door: FT

7/04/17 - 16u15 Bron: IPS

Burgemeester van Londen, Sadiq Kahn - zelf ook astmalijder - vervroegt de invoering van de lage-emissiezone met anderhalf jaar. © photo news.

Londen zal de luchtvervuiling nog sneller aanpakken dan aanvankelijk gepland. Al in april 2019 voert de stad een lage-emissiezone in. Vervuilende auto's en bussen moeten dan flink betalen. De maatregel stond normaal in september 2020 op de planning.

Aanvankelijk zou de lage-emissiezone (LEZ) er pas binnen drie jaar komen, in 2020. De vorige burgemeester, Boris Johnson - hij is nu minister van Buitenlandse Zaken - had dat zo bepaald. Maar de huidige burgemeester, Sadiq Khan, vervroegt nu de invoering met bijna anderhalf jaar. Al in april 2019 zullen vervuilende voertuigen moeten betalen als ze het Londense stadscentrum in willen. "De lucht in Londen is dodelijk, maar ik ben niet van plan om lijdzaam toe te zien", stelde Khan, zelf een astmalijder, in een communiqué.



Voor alle auto's die niet aan de Euro 4-emissiestandaard en alle dieselwagens die niet aan de Euro 6-emissiestandaard voldoen, zullen de bestuurders 12,50 pond of 14,60 euro moeten betalen. Bussen zullen 100 pond of 116 euro moeten betalen. In oktober van dit jaar komt er al een taks van 10 pond of 11,70 euro voor oude, zwaar vervuilende voertuigen in het centrum van Londen.



Khan is ook van plan de lage-emissiezone vanaf 2020 voor bussen en vrachtwagens naar de volledige stad uit te breiden en vanaf 2021 naar een deel van de stad voor auto's en bestelwagens. Daarover zal Kahn de bevolking raadplegen. Elk jaar sterven meer dan 9.000 Londense inwoners vroegtijdig aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan luchtvervuiling.