Dramatisch verlies van koraal in Zuid-Chinese Zee

Door: JC

25/03/17 - 15u10 Bron: BBC

Amper een week nadat wetenschappers in Nature uitpakten met slecht nieuws over het Groot Barrièrerif bij Australië, waarschuwen onderzoekers voor een ander "verwoestend" verlies van koraal door een piek in de watertemperatuur. Aan de Dongsha-eilanden in de Zuid-Chinese Zee is veertig procent van het koraal afgestorven, schrijven onderzoekers van het Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts in Scientific Reports.

Aan de basis van de sterfte liggen de hoge temperaturen van het water, waaronder koraalriffen overal ter wereld te lijden hebben. Een dergelijk verlies is in veertig jaar niet voorgekomen, aldus de onderzoekers.



Door de hoge temperaturen treedt verbleking van het koraal op. Koralen worden dan eerst wit, waarna ze kunnen afsterven. Ook het Groot Barrièrerif in Australië heeft daaronder te lijden, maar behalve het iconische rif zijn ook andere plaatsen in de hele wereld ernstig aangetast, waaronder Dongsha.