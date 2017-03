"Wereld lijkt ons vergeten"

KURT WERTELAERS EN BENOIT DE FREINE IN SOMALILAND

20/03/17 - 05u00

© Benoit De Freine.

"Water en voedsel asjeblieft. Vandaag nog, want morgen is het te laat." De schreeuw om hulp in de landen die kreunen onder de hongersnood is nooit groter geweest dan vandaag. 20 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika hebben geen eten en geen drinken. Hun vee sterft en de overblijvende dieren vreten aan de kadavers. De situatie is schrijnend, stellen onze reporters ter plaatse vast.

© Benoit De Freine. © Benoit De Freine. In Zuid-Soedan, Jemen, Somalië en Nigeria dreigt de grootste humanitaire crisis sinds 1945, zeggen de Verenigde Naties vandaag. Maar eigenlijk is er al lang geen sprake meer van een dreiging. De crisis is er gewoon en is de ergste die we ooit gezien hebben.



We trokken naar Somaliland, een land met vier miljoen inwoners. Lang geleden afgescheurd van Somalië en door de internationale gemeenschap nooit erkend. En dus laat internationale hulp er ook langer op zich wachten. Lang niet alle grote ngo's zijn er actief. Maar net als in in de omringende landen heerst hier hongersnood. Er sterven mensen. Meer dan de helft van de inwoners, dik 2,5 miljoen, heeft honger. Elke dag. Al lang.



De grond waar we over stappen, is kurkdroog. Drie jaar op rij zijn de regens uitgebleven. De veestapel in Somaliland is bijna gehalveerd, van 18 miljoen stuks naar minder dan 10 miljoen. En dat is erg om verschillende redenen. Vee is het belangrijkste en misschien wel enige exportproduct van Somaliland. Maar vandaag is er niks meer. De kadavers van de beesten liggen verspreid. En de dieren die nog leven, vreten wat aan de kadavers van hun dode soortgenoten. Het land staat op de rand van de afgrond.



Lees ook VN: "Regering Zuid-Soedan is zelf verantwoordelijk voor hongersnood"

Hulporganisaties lanceren actie tegen ergste hongersnood sinds einde WOII

Somalië roept noodtoestand uit wegens voedselcrisis

Gratis soldaat Uw reporters in Somaliland. Journalist Kurt Wertelaers en fotograaf Benoit De Freine. © rv. © Benoit De Freine. © Benoit De Freine. In hoofdstad Hargeisa ontmoeten fotograaf Benoit en ik Ilhan M'hamad Jama van het Drought Committee, het 'droogtecomité'. Anderhalf jaar geleden opgericht toen er voor het tweede jaar op rij haast geen druppel regen uit de hemel was gevallen. De overheid vond dat er iets moest gebeuren. Een taks heffen en zo geld bij de mensen vragen, vond ze maar niks. Dus werd het een comité - eentje dat sméékt om geld. "In deze tijd halen we wekelijks 100.000 dollar op om water en voedsel te kopen en te transporteren", zegt Ilhan. "Maar het is te weinig. Véél te weinig." Ilhan belt en regelt voortdurend voedseltransporten naar uithoeken van het land. "We hebben net voor 20.000 gezinnen voedselpakketten gekregen uit buurlanden Ethiopië en Djibouti", zegt ze. "En dankzij giften van Somalilanders hebben we dat kunnen verdubbelen." Veertigduizend pakketten, dus. Onmiddellijk te verdelen. Onder pakweg een half miljoen gezinnen van vijf personen. "Druppels op hete platen", zucht Ilhan. "Maar het is alles wat we hebben. De internationale gemeenschap lijkt ons een beetje vergeten te zijn. Jammer."



Een hoop van die pakketten moet dringend naar Wajaale, een plek op de grens met Ethiopië. De droogte heeft duizenden Somalilanders met heel hun hebben en houden doen vluchten. Richting een beter leven. Klimaatvluchtelingen als het ware. Veel van hen zijn gestrand rond Wajaale, waar het, als we heel eerlijk mogen zijn, niet veel beter is.



We arrangeren een tolk en een chauffeur met een terreinwagen. Dure, gewapende veiligheidsmensen die ons aangeboden worden - "ons land is wel veilig, maar je maar weet nooit" - laten we in samenspraak met onze tolk liefst achter in Hadeisa. Niet nodig. We voelen ons geen seconde onveilig. Somaliland is niet het land van piraten, terroristen en extremisten. En we kopen van dat geld dus liever wat water om onderweg uit te delen.



Het blijkt niet de allerbeste keuze, want wanneer we na een urenlange hobbelige rit eindelijk Wajaale bereiken, stuurt de lokale burgemeester ons eerst gewoon terug naar huis. "Geen veiligheidsmensen? Geen toegang tot mijn dorp. Hongerige mensen kunnen extreem vreemd uit de hoek komen", zegt hij. Maar na wat gediscussieer mogen we toch verder. Onder begeleiding van één van zijn beste soldaten. Gratis. Of toch bijna. Hij kan gewoon in de terreinwagen blijven zitten, want de vluchtelingen die we ontmoeten, zijn naast hongerig alleen maar extreem radeloos.