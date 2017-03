12-12 beslist vandaag of er hulp komt tegen hongersnood

LIEVE VAN BASTELAERE

13/03/17 - 05u00

© AP.

Vandaag beslist het consortium 12-12 of er in ons land een gezamenlijke actie komt om de 20 miljoen mensen te helpen die bedreigd worden met de hongerdood. In Somalië, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen dreigt de grootste humanitaire ramp sinds 1945.