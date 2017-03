VN: "Wereld staat voor grootste humanitaire crisis sinds 1945"

Koen Van De Sype

11/03/17 - 06u40 Bron: AP

© ap.

Meer dan 20 miljoen mensen in vier landen dreigen de hongerdood te sterven. En daarmee staan we voor de grootste humanitaire crisis sinds 1945. Dat zegt Stephen O'Brien, een topman van de Verenigde Naties (VN).

"Zonder onmiddellijke, collectieve en gecoördineerde inspanningen van over de hele wereld zullen mensen in Jemen, Zuid-Soedan, Somalië en Nigeria gewoon sterven van de honger", zei hij aan de VN Veiligheidsraad. "Vele anderen zullen doodgaan aan ziekten. En om het heel concreet te maken: we hebben 4,12 miljard euro nodig tegen juli." Kinderen Als er geen geld komt, zal de ontwikkeling van kinderen in de probleemgebieden stilvallen door ondervoeding en omdat ze niet meer naar school kunnen, economische groei zal omgekeerd worden en de hoop en toekomst van vele mensen de grond in geboord, aldus O'Brien.

"Meer dan een miljoen kinderen zijn ondervoed en 270.00 riskeren te sterven als er niet snel hulp komt"

Het probleem is het nijpendst in Jemen, waar twee derde van de bevolking - 18,8 miljoen mensen - hulp nodig heeft en meer dan 7 miljoen mensen niet weten waar hun volgende maaltijd vandaan zal komen. "Dat is 3 miljoen meer dan in januari", aldus de topman van de VN. 48.000 mensen zijn er de jongste twee maanden op de vlucht gegaan voor gewapende conflicten. Bijkomend probleem: alle partijen bemoeilijken humanitaire hulp volgens O'Brien, hoewel ze dat officieel ontkennen.



Burgeroorlog

In het door burgeroorlog en honger verscheurde Zuid-Soedan hebben meer dan 7,5 miljoen mensen hulp nodig en dat zijn er 1,4 miljoen meer dan vorig jaar. 3,4 miljoen mensen zijn daar op de vlucht. "Meer dan een miljoen kinderen zijn ondervoed en 270.00 riskeren te sterven als er niet snel hulp komt", aldus nog O'Brien. "En dan hebben we het nog niet over de cholera-epidemie die er woedt."



Bescherming

In Somalië gaat het om de helft van de populatie die humanitaire hulp en bescherming nodig heeft: 6,2 miljoen mensen. Voor 2,9 miljoen daarvan zijn onmiddellijke maatregelen nodig. "Vrouwen en kinderen moeten er vaak weken lopen op zoek naar water en voedsel. Ze zijn hun vee kwijtgeraakt door de droogte en hebben niets meer om van te overleven", aldus nog de VN.