Auto-industrie wil wereldwijd zelfde klimaatregels

De auto-industrie wil wereldwijd dezelfde klimaatregels. "De Europese Unie heeft met voorsprong de meest ambitieuze doelstelling", aldus Matthias Wissmann, voorzitter van sectororganisatie OICA, tijdens het autosalon van Genève.

De Europese Unie schrijft vanaf 2021 een grenswaarde van 95 gram CO2 per kilometer voor. "Japan houdt het op 105 gram, China op 117 gram en de Verenigde Staten op 119 gram", aldus Wissmann. Wereldwijd zouden er volgens hem gelijke regels moeten komen.



Bovendien moet toekomstige CO2-regelgeving volgens de OICA technologieneutraal zijn. Zo mag de verbrandingsmotor niet benadeeld worden. "De milieu- en economisch-politieke doelstellingen moeten in balans gehouden worden. Het gaat niet enkel om klimaatbescherming, maar ook over groei en werkgelegenheid", aldus Wissmann.