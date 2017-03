Vissen verdwijnen in Albertkanaal... door te proper water

Door: redactie

6/03/17 - 20u45 Bron: vtmnieuws.be

video Er zitten bijna geen vissen meer in het Albertkanaal en dat komt onder meer - geloof het of niet - omdat het water té proper is. Het agentschap Natuur en Bos heeft in vier jaar tijd 36 ton vis uitgezet in het kanaal. Maar tevergeefs, de dieren overleven niet in te zuiver water.