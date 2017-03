Kajakker klaagt massa afval in zee aan: "Bij elke beweging met mijn peddel pik ik iets op"

Door: Gudrun Steen

2/03/17 - 11u37 Bron: Eigen berichtgeving

© Benny Proot - Screenshot YouTube.

video In een opvallend filmpje toont zeekajakker Dimitri Vandepoele (36) uit Oostduinkerke wat hij tijdens zijn vaarten allemaal vindt in de zee. "Ik kajak al tien jaar op zee en al even lang verzamel ik het afval dat ik tegenkom, maar het blijft een ongelijke strijd", zegt Dimitri. "Ik hoop met mijn filmpje mensen massaal aan te sporen geen afval meer achter te laten."

Ballonnen oplaten is sociaal aanvaard, maar is een verdoken vorm van sluikstorten. Schaf dat dus af, want waar eindigen die ballonnen? In de vrije natuur of op zee en zo'n materiaal verdwijnt niet. Zeekajakker Dimitri Vandepoele

Dat er een berg afval in zee ligt, wisten we al. Dat het nodig is dat we het aanpakken, bewijst Dimitri Vandepoele in een filmpje dat hij op het internet plaatste. Het is al een paar duizend keer bekeken. "Per maand vaar ik toch zes keer uit met mijn zeekajak. Vorig jaar stond 1.300 kilometer op de teller en in totaal heb ik al meer dan 10.000 kilometer bij elkaar gepeddeld. Ik ben nog maar op het strand of er ligt al afval en op zee wordt het alleen maar erger. Bij elke beweging met mijn peddel pik ik wel iets op. Ballonnen, strandballen, flessen, blikjes, visnetten en plastiek zakken vis ik het vaakst op. Alles wat ik met de hand kan vastpakken, neem ik mee in mijn kajak, tot die vol is. Honderden kilo's afval heb ik zo al verzameld. Bij grotere zaken, zoals een koelkastdeur, een industriële stofzuiger of een volledig visnet, verwittig ik de Kustwacht. Al een paar jaar neem ik foto's en film ik en het probleem groeit alleen maar. Vooral in het zomerseizoen merk ik een toename van het afval in zee. Het is tijd dat we er met z'n allen iets aan doen. Hopelijk komen de mensen tot dat besef nadat ze het filmpje hebben gezien."



Iedereen aan de slag

"Ballonnen oplaten is sociaal aanvaard, maar is een verdoken vorm van sluikstorten. Schaf dat dus af, want waar eindigen die ballonnen? In de vrije natuur of op zee en zo'n materiaal verdwijnt niet. Scholen en de opvoeding thuis, daar begint de aanpak van het probleem. Kinderen moeten gestimuleerd worden om afval niet te laten rondslingeren, maar in tegendeel het op te rapen. Zelf doe ik dat al jaren als ik wandel op het strand. Zoveel moeite kost dat niet. Af en toe nemen we een gezamenlijk initiatief. Zo ruimden we recent nog het afval met de lokale strandjutter Aaron Fabrice. Op sociale media merken we dat dergelijke acties navolging krijgen en dat kan de natuur alleen maar ten goede komen."



Uitdaging

Beroepshalve is Dimitri werkzaam als politie-inspecteur op de interventiedienst bij de politiezone Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort). "Exact tien jaar geleden besloot ik met watersport te beginnen en mijn keuze viel op de zeekajak. Alles gebeurt op eigen spierkracht en je kan varen naar waar je wilt. Het is na al die jaren nog steeds een passie. Zo maakte ik een offshoretocht naar de Westhinder in Zeebrugge, 32 kilometer voor onze kust. Verder denk ik aan de oversteek van de Noordzee. Ik vertrok in Nieuwpoort en kwam meer dan 100 kilometer verder aan in Ramsgate. Naast mijn eigen uitdagingen probeer ik het zeekajakken ook te promoten door trainingsdagen te organiseren."