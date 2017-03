Gemeenten steken straatlichten weer aan voor bange burgers

Door: redactie

2/03/17 - 05u01

De straatverlichting in Schoten gaat weer aan. © De Freine.

De energieprijzen mogen dan wel de pan uitrijzen, toch steken steeds meer gemeentebesturen de openbare verlichting weer aan. Onder meer in Kortrijk, Schoten, Harelbeke en Rotselaar keren ze op hun stappen terug en brandt de lamp 's nachts opnieuw. Op vraag van hun bewoners, die bang zijn voor inbraken en verkeersongevallen in het donker.

In een poging om tegen 2020 fors minder CO2 uit te stoten én om de financiële dienst minder hoofdpijn te bezorgen, hebben veel Vlaamse gemeenten 's nachts hun openbare verlichting gedoofd. Volgens netbeheerder Eandis besparen intussen zeker 80 besturen - of één op de drie - op straatverlichting. Anderzijds keren er ook steeds meer op hun stappen terug en wordt, veelal na protest van inwoners, het licht weer aangeknipt.



