Zeekajakker klaagt met filmpje plastic op zee aan

1/03/17 - 20u26 Bron: eigen berichtgeving

video Dimitri Vandepoele (36) uit Oostduinkerke vaart al tien jaar met zijn zeekajak. "Het is ongelooflijk hoeveel afval ik tijdens mijn vaarten zie."

"Ik probeer er zoveel mogelijk te verzamelen in mijn eigen kajak en als het echt te groot is verwittig ik de kustwacht", zegt Vandepoele. "We moeten dit probleem bij de kern aanpakken en daarom maakte ik een filmpje met wat ik op mijn vaarten allemaal verzamel. Meestal gaat het om blikjes, flessen en strandballen. Ik roep de mensen op om zelf ook oog te hebben voor het afval op het strand. In plaats van het te negeren, raap het op en smijt het in de vuilbak. Dat is de boodschap die ik met mijn filmpje wil meegeven."