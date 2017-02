Europese milieuministers willen CO2-uitstoot duurder maken

Door: redactie

28/02/17 - 20u11 Bron: Belga

Joke Schauvliege © photo news.

De Europese ministers van Milieu zijn het vandaag in Brussel eens geraakt over een hervorming van de Europese handel in CO2-uitstootrechten. De hervorming moet de kostprijs van CO2-uitstoot opkrikken en Europa helpen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

In Parijs beloofde Europa om tegen 2030 40 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Van de industrie wordt verlangd dat ze de uitstoot met 43 procent inperkt (ten opzichte van 2005), maar daarvoor moet de prijs van de uitstootrechten omhoog. Door het overtol aan rechten op de markt ontbreekt het de 11.000 energie-intensieve bedrijven en stroomproducenten in Europa immers aan financiële prikkels om minder uit te stoten en te investeren in duurzame technologie.



"Als we het klimaatakkoord van Parijs wil halen, is het belangrijk dat aan de uitstoot een goede, robuuste prijs is verbonden. Dat zit echt wel in dit akkoord", zo begroet Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) het akkoord. Ze stipt aan dat in de periode van 2020 tot 2030 in totaal 2,2 miljard uitstootrechten uit de markt worden gehaald om het huidige overaanbod in te dammen en de prijs naar omhoog te duwen.



Tegelijkertijd gaat het volgens Schauvliege om een "evenwichtig akkoord" dat "Europese jobs veilig stelt". Zo raakten de ministers het eens over maatregelen die ervoor zorgen dat de voor internationale concurrentie gevoelige industrie ook na 2020 beschermd wordt en verhinderen dat bedrijven verhuizen naar werelddelen waar minder strenge regels gelden. Belangrijk daarbij is dat die bescherming meer geharmoniseerd wordt, zo stipt de Vlaamse minister aan.



Met dit akkoord is de kous echter niet af. De lidstaten moeten immers nog onderhandelingen aanknopen met het Europees Parlement, dat twee weken geleden zijn onderhandelingsmandaat vastlegde.