ABN AMRO stopt financiering voor omstreden Dakota-pijpleiding

Door: redactie

23/02/17 - 00u21 Bron: Belga

Betogers tegen de Dakota-pijpleiding verlaten hun kamp in Cannon Ball, Nort Dakota. © reuters.

ABN AMRO gaat zich terugtrekken als financier van een van de bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van de omstreden Dakota-oliepijpleiding in de Verenigde Staten. Dat bevestigde de Nederlandse bank vandaag.

De pijpleiding in de Amerikaanse staat North Dakota wordt gebouwd op het grondgebied van een indianenstam. Het gaat om een lening van naar verluidt 45 miljoen dollar, aan Energy Transfer Equity (ETE). Dat is het moederbedrijf van Energy Transfer Partners (ETP), een van de ontwikkelaars van de pijpleiding.



ABN AMRO had eerder al aangegeven het bedrijf alleen nog te financieren als er een oplossing gevonden zou worden die ook aanvaardbaar is voor de indianen. Inmiddels is gebleken dat hiervan geen sprake is, aldus de woordvoerder van de bank.