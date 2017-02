Van Quickenborne: "Stroom kan 120 euro goedkoper"

Door: redactie

22/02/17

"Als de stroomfactuur vandaag zo hoog is, dan komt dat onder andere doordat Eandis de gemeenten een onrealistisch hoog rendement op hun aandelen biedt." Dat zegt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Met een gewoon markttarief kan de stroomfactuur voor een gezin van drie elk jaar 120 euro omlaag", zegt hij. Probleem: dan slaan de gemeenten een krater in hun begrotingen. "Elk bestuur krijgt dan de keuze: besparen, zoals wij zouden doen, of de belastingen verhogen. Maar dan is het tenminste transparant voor de burger."