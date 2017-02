Invoering roze afvalzak kost Leuven honderdduizenden euro aan inkomsten

Door: redactie

21/02/17 - 22u51 Bron: Belga

© vmma.

Sinds de afvalintercommunale EcoWerf midden vorig jaar de roze afvalzak invoerde voor zachte plastics, is de verkoop in Leuven van de bruine afvalzak voor restafval sterk gedaald. Leuven verliest hierdoor honderdduizenden euro aan inkomsten, terwijl de afvalfactuur voor de verwerking van het restafval slechts in beperkte mate afneemt.