Elektriciteitsfactuur opnieuw enkele euro's duurder

16/02/17 - 15u06 Bron: Belga

De elektriciteitsfactuur wordt opnieuw wat duurder. Vanaf 1 maart gelden immers hogere transmissienettarieven, het gedeelte van de elektriciteitsfactuur voor het gebruik van het hoogspanningsnet. Voor een gemiddeld gezin (3.500 kWh per jaar) komt er jaarlijks 5,26 euro bij, een stijging met 0,5 procent. Dat meldt de Vlaamse energieregulator Vreg.

Vreg meldt dat ze de nieuwe transmissienettarieven voor distributienetgebruikers gepubliceerd heeft. De lichte stijging ervan is volgens hen "in hoofdzaak het gevolg van de Elia-tarieven voor 2017 die door Creg werden goedgekeurd". Elia is de beheerder van de hoogspanningsleidingen, Creg de federale energieregulator.



De hogere transmissienettarieven gelden voor alle klanten die aangesloten zijn op het distributienet, het deel van het elektriciteitsnet dat zogezegd 'tot de voordeur' loopt. Het gaat zowel om gezinnen als kleine en grote bedrijven.



De transmissienettarieven zijn een onderdeel van de nettarieven - daarnaast zijn er ook nog de distributienettarieven voor het vervoer van elektriciteit over het distributienet. Naast de nettarieven bestaat de stroomfactuur nog uit heffingen en de energiekost zelf. De nettarieven worden betaald aan de distributienetbeheerders, Eandis en Infrax.