EDF Luminus heroverweegt sluiting gascentrales

EDF Luminus gaat deelnemen aan de aanbesteding voor de nieuwe strategische reserve in ons land, zo maakte het vandaag bekend in een persbericht. Het energiebedrijf dreigde er eerder mee om vier van zijn gascentrales (in Seraing, Gent, Angleur en Izegem) in oktober van dit jaar te gaan sluiten, maar die beslissing wordt nu heroverwogen. "De resultaten van de aanbesteding zullen de toekomst van de productie-eenheid bepalen", luidt het.