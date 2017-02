Electrabel gaat meer windmolens plaatsen

Door: redactie

Engie Electrabel schroeft de doelstellingen voor onshore windenergie op. Tegen 2020 wil de energieproducent 500 MW aan windturbines op land (onshore) hebben. Eerder mikte het bedrijf op 400 MW aan capaciteit. Electrabel pompt 300 miljoen euro in de windmolens.

De oorspronkelijke doelstelling in 2014 van Engie Electrabel was om de onshore windcapaciteit tegen 2020 te verdubbelen van 200 MW naar 400 MW, of de capaciteit van een kleine kerncentrale. Maar die doelstelling van 400 MW zal Engie Electrabel al eind 2018 halen. "Vooral in Vlaanderen kunnen we sneller groeien dan gepland", aldus een woordvoerster daarover.



Het bedrijf steekt een tandje bij, en wil tegen 2020 100 MW extra aan windturbines bijbouwen tot 500 MW in totaal. Dat zal vooral in Vlaanderen gebeuren. "Het wettelijk kader laat toe om makkelijker turbines in Vlaanderen te plaatsen", klinkt het bij Electrabel.



Vandaag telt Electrabel 256 MW aan windturbines op land. Met het opdrijven van de capaciteit van 256 MW naar 500 MW is een investering gemoeid van 300 miljoen euro.