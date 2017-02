Energiereuzen trekken ten strijde tegen Vlaams Energiebedrijf

Door: redactie

13/02/17 - 05u20 Bron: Belga

© thinkstock.

Electrabel en EDF Luminus vinden dat het Vlaams Energiebedrijf (VEB) op een oneerlijke manier openbare aanbestedingen afsnoept als klant. Ze zijn allebei naar de rechter gestapt, schrijft De Standaard vandaag.

Zowel Electrabel als EDF Luminus zijn niet te spreken over de opmars van het VEB - bijna de helft van het aantal Vlaamse gemeenten zal tegen 2018 overgestapt zijn naar het VEB. EDF Luminus heeft eind vorig jaar een kortgeding aangespannen tegen het VEB voor de rechtbank van koophandel van Brussel omdat het bedrijf zich bezondigt aan misleidende vergelijkende reclame.



Overheidsopdrachten

Electrabel sleepte de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij Voorkempen in 2015 al voor de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen omdat het een loopje heeft genomen met de wet op overheidsopdrachten. Dit was een van de eerste huisvestingsmaatschappijen die is overgestapt naar het VEB.



Wanneer er in beide rechtszaken een uitspraak valt, is nog niet bekend.