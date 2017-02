"ExxonMobil ontving vier miljoen euro te veel gratis emissierechten"

Door: redactie

12/02/17 - 15u40 Bron: Belga

ExxonMobil heeft sinds 2005 geen kosten voor al haar CO2-emissies in ons land en er zelfs meer dan 4 miljoen euro mee heeft verdiend, zegt Bond Beter Leefmilieu. © belga.

Drie installaties van ExxonMobil in België - de raffinaderij in de Antwerpse haven en de polymeerfabrieken in Antwerpen en Meerhout - ontvingen sinds 2005 meer gratis emissierechten dan ze moesten inleveren voor hun uitstoot van broeikasgassen. Dat zegt Bond Beter Leefmilieu. Dat betekent dat ExxonMobil sinds 2005 geen kosten heeft voor al haar CO2-emissies in ons land en er zelfs meer dan 4 miljoen euro mee heeft verdiend.

Bond Beter Leefmilieu onderzocht de rekeningen van ExxonMobil in het register voor de Europese Emissiehandel (ETS). "Alle installaties van ExxonMobil in België kregen over de periode 2005-2015 méér gratis emissierechten dan de reële emissies van die installaties. Omdat ExxonMobil rechten moet inleveren overeenkomstig haar emissies, verdient ze dus aan de Europese Emissiehandel", klinkt het.



De drie installaties stootten de voorbije 10 jaar 20,8 miljoen ton CO2 uit, dat komt overeen met een kwart van de jaarlijkse uitstoot in Vlaanderen. Ze kregen 21,6 miljoen gratis emissierechten binnen de Europese allocatieregels. Het resultaat is een overschot begin 2016 van 826.197 emissierechten met een marktwaarde van 4,2 miljoen euro, zegt BBL.