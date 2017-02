Minister Schauvliege wil plastic wegwerpzakjes in alle winkels bannen

Door: redactie

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is voorstander van een algemeen verbod op plastic wegwerpzakjes. Dat verbod zou niet enkel gelden voor supermarkten, maar voor alle winkels, zo bevestigt haar woordvoerder. Wel zou een uitzondering gelden voor de fijne zakjes voor groenten en fruit, omdat daar niet meteen een alternatief voorhanden is, bijvoorbeeld op het vlak van hygiëne.

"Bedoeling is niet-herbruikbare plastic zoveel mogelijk uit het milieu te weren", luidt het. Een gelijkaardige maatregel geldt sinds kort in Wallonië en wordt binnenkort van kracht in Brussel. Minister Schauvliege viseert de zakjes tot 50 micron - de dunne wergwerpzakjes zeg maar. De maatregel zou algemeen gelden, maar vooral supermarkten komen in het vizier. Al merkt de woordvoerder op dat in tal van supermarkten dergelijke zakjes niet meer voorhanden zijn.



De minister wil het verbod indienen via een amendement op het Verzameldecreet, dat verschillende bepalingen rond natuur en omgeving bundelt. Politiek is het verbod nog niet helemaal uitgeklaard en zal er nog overleg tussen de meerderheidspartners volgen. Het is alleszins niet de bedoeling er maanden mee te wachten.