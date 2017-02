70.000 kinderen in levensgevaar: VN waarschuwt voor hongersnood in Somalië

bewerkt door: redactie

4/02/17 - 21u50 Bron: Belga

Een kindje wordt gevaccineerd tegen polio in Mogadishu. (archieffoto) © ap.

hongersnood In delen van Somalië dreigt dit jaar hongersnood. Als de humanitaire hulp de komende weken niet massaal wordt opgedreven, kan het zover komen in de droge gebieden van het land in de Hoorn van Afrika, waarschuwen de Verenigde Naties.