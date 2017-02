"Slecht plan waar niemand op zit te wachten": handelaars misnoegd over oproep Schauvliege

bewerkt door: redactie

Verpakkingen Unizo reageert afwijzend op de oproep van Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege om verzamelverpakkingen rond voedingsproducten terug naar de winkel te brengen en zo de berg restafval thuis te verkleinen. "Een slecht plan waar niemand, ook de consument niet, op zit te wachten", reageert Luc Ardies van Buurtsuper.be, de sectorfederatie die aangesloten is bij Unizo.

De bedrijfswereld gaat volgens Unizo zijn verpakkingsverantwoordelijkheid niet uit de weg en betaalt nu al zogenaamde 'groene punt'-bijdragen aan Fost Plus om het verpakkingsafval bij de consument aan huis op te halen en te verwerken. "Het is een systeem dat zijn goede werking heeft bewezen en dat bovendien heel comfortabel is voor de consument", zegt Ardies.