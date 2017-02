"Breng verpakking terug naar winkel"

KATRIEN STRAGIER

4/02/17 - 05u00

© belga.

In de strijd tegen restafval wijst minister Joke Schauvliege op een weinig bekende manier van inzamelen: bepaalde verpakkingen achterlaten of terugbrengen naar de supermarkt. "Die hebben een inzamelplicht", zegt ze. De winkels lopen niet over van enthousiasme.

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) wil over vijf jaar 11 kilo minder restafval per Vlaming. In aanloop naar de 'Week van het Afval' wijst ze op een goedkope manier om die zak te verkleinen: de folie waarin conservenblikken of flessen water verpakt zitten in het winkelrek achterlaten of zelfs naar de supermarkt terugbrengen. Dat plastic mag immers niet in de zak voor PMD.



"Grote winkels hebben al jaren een terugnameplicht voor zulke verzamelverpakkingen", zegt de minister. "Maar weinig mensen weten dat."



De supermarkten bevestigen dat er een akkoord is dat klanten de folie of doos rond verpakte producten in de winkel mogen laten. "Maar het is niet de bedoeling dat klanten die thuis verzamelen en daarmee terug naar de winkel komen", meent Baptiste van Outryve van Carrefour.



Hetzelfde geluid bij Colruyt. "Weinig mensen kopen een hele doos chips, of het zijn zelfstandigen", zegt woordvoerster Silja Decock. "Dikwijls gaat het bij die verzamelverpakkingen ook om karton, dat je makkelijk thuis kan sorteren."



"De verpakkingen mogen ook niet gedemoniseerd worden", klinkt het bij Van Outryve.