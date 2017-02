Slimme teller, dure grap: digitale stroommeter verplicht in elk huis

ISOLDE VAN DEN EYNDE

Vanaf 1 januari 2019 wil Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) de teller in uw elektriciteitskast vervangen door een digitale meter. Die zal u helpen om te besparen op uw factuur, maar uiteraard kost dat toestelletje ook geld.

De klassieke elektriciteitsmeters worden niet meer gemaakt, en de Vlaamse regering wil ze vervangen door digitale exemplaren. Daarmee kunnen distributienetbeheerders uw verbruik vanop afstand meten, waardoor ze geen controleurs meer hoeven langs te sturen voor een meteropname. De Vlaming kan dankzij zo'n meter ook meteen zijn reële verbruik checken en desgewenst aanpassen om te besparen. Minister Tommelein heeft een plan klaar en hoopt morgen op groen licht van zijn coalitiepartners. De liberaal wil vanaf 1 januari 2019 aan de installatie van een (goedkoop) basisexemplaar beginnen.



Nieuwbouw

Vlamingen die een nieuwbouw zetten of zonnepanelen bezitten, zullen als eersten de teller in huis moeten halen. Pas na enkele jaren zal iedereen een digitale meter moeten hebben. Het gaat om een forse investering, maar de precieze grootte van het prijskaartje is nog niet bekend. Oppositiepartij sp.a verwijst naar een studie die zegt dat een volledige uitrol 2 miljard euro zou kosten. "En die rekening dreigt bij de gezinnen terecht te komen." Hoe dan ook moet de ommeslag gemaakt worden, zegt Tommelein. Hij benadrukt dat hij bewust niet voor de Rolls-Royce van de meters kiest en de installatie over enkele jaren spreidt. Bovendien zal de consument er sowieso energie mee kunnen besparen.



