Verenigde Staten werken aan biologisch afbreekbare kogels

1/02/17 - 17u31 Bron: Belga

Wetenschappers van de US Army willen het zover krijgen dat uit het biologisch afbreekbare geschut maanden later bloemen bloeien. © Thinkstock.

Het Amerikaanse leger denkt niet alleen aan het verspreiden van de democratie, maar ook aan het milieu. Zo wordt momenteel gewerkt aan biologisch afbreekbare munitie. Dat meldt nieuwszender CNN. In een briefing voor het Pentagon luidde het dat de huidige patronen "meer dan een eeuw" nodig hebben om te vergaan. Jaarlijks vuurt het VS-leger miljoenen kogels af, en dat veroorzaakt (ook) behoorlijk wat milieuschade. De nieuwe patronen zullen zaden bevatten van planten. Het onderzoek naar de ecokogel is al aan de gang. Wetenschappers van de US Army willen het zover krijgen dat uit het biologisch afbreekbare geschut maanden later bloemen bloeien.