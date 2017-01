Schauvliege investeert 216 miljoen in waterkwaliteit

Door: redactie

26/01/17 - 18u43 Bron: Belga

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). © belga.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege trekt 216 miljoen euro uit voor projecten rond waterkwaliteit en waterbeheersing in alle Vlaamse provincies. Het gaat voornamelijk om rioleringen.

De minister gaf prioriteit aan rioleringen die belangrijk zijn voor de goede toestand van het oppervlaktewater en gemeentelijke rioleringen die gezamenlijk met werken van Aquafin worden uitgevoerd. Ook gemeentelijke rioleringen die op vraag van de verschillende gemeenten werden geprogrammeerd om te kunnen inspelen op de gemeentelijke planning komen aan bod.



De gemeenten of rioolbeheerders moeten hun dossiers ten laatste in oktober indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Na beoordeling en goedkeuring zal de subsidie voor het betrokken project worden vastgelegd. De doorlooptijd tot de uitvoering van de werken is ongeveer twee jaar.