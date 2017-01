Hoge fijnstofconcentraties houden aan

Door: redactie

24/01/17 - 15u03 Bron: Belga

© thinkstock.

luchtvervuiling Net zoals de vorige dagen blijven ook vandaag en morgen de fijnstofconcentraties hoog. "Ze zijn vandaag in de loop van de dag wat gedaald, vooral in het westen van het land, door de overtrekkende sneeuwbuien, maar de verwachting is dat de waarden weer stijgen", zegt Frans Fierens, directeur van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Al sinds zondag worden in de meetnetten van ons land hoge fijnstofconcentraties gemeten, wat wijst op sterk vervuilde lucht. Vandaag zijn er pieken geregistreerd in het meetnet rond industriezones in Antwerpen en Limburg.



Inademing van fijn stof veroorzaakt irritatie of schade aan het longweefsel. Daarnaast heeft fijn stof ook negatieve effecten op klimaatverandering en ecosystemen. De luchtvervuiling zal pas verdreven worden als het harder gaat waaien. Dat zal volgens de verwachtingen nog niet voor morgen zijn.

Hout stoken, zware inspanningen De bevolking kreeg deze week eerder al de raad van de Vlaamse Milieumaatschappij om deze dagen niet met hout te stoken, omdat houtverbranding de luchtkwaliteit negatief beïnvloed.



Voorts krijgen mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling zoals jonge kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen en personen met hart- en vaatziekten, de raad om geen ongewone of zware lichamelijke inspanningen te doen.